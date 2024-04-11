«Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки. Она вывела на орбиту спутник «Гагаринец» Разгонный блок «Орион» ракеты «Ангара» вывел на орбиту малый спутник «Гагаринец»

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» впервые взлетела с космодрома Восточный и доставила на орбиту малый космический аппарат «Гагаринец». Изначально старт был намечен на 9 апреля, но дважды откладывался по техническим причинам. «Это были тяжелые три дня», — признал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. По его словам, в переносах полета нет ничего необычного, ведь «ракета еще не набрала необходимого уровня готовности».

Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный, сообщили в «Роскосмосе».

«Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит испытательную полезную нагрузку на заданную орбиту», — заявили в госкорпорации.

«Ангара-А5» вывела разгонный блок «Орион», а тот доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец», созданный российской компанией Avant Space.

Глава Института космической политики Иван Моисеев пояснил «Газете.Ru», что говорить об успехе «Гагаринца» еще рано, нужно дождаться соответствующих сообщений от «Роскосмоса».

Кремль поздравил работников ракетной отрасли по случаю пуска. «Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не шоу и фейерверк

«Это были тяжелые три дня, — признал в разговоре с журналистами глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. — Это не телевизионное шоу и не запуск праздничного фейерверка. Это рутинная тяжелая работа».

По словам Борисова, состоявшийся пуск начал на Восточном летно-конструкторские испытания ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара».

«Мы приступили к старту летно-конструкторских испытаний, которые предназначены для того, чтобы выявить все недочеты, все нюансы и обеспечить надежность в будущем предсерийных запусков «Ангары», — заявил гендиректор «Роскосмоса».

По его мнению, ракета еще «не набрала необходимого уровня готовности».

«Это всего-навсего четвертый пуск тяжелой «Ангары» за 10 лет. Ракета еще не набрала нужного уровня готовности, это естественный процесс. Это новый космодром, это совершенно новый старт, автоматический старт», — сказал он.

Работать с «Ангарой А5», по словам Борисова, предстоит еще очень много. «А ей в 2028 году нужно будет запускать пилотируемый корабль», — напомнил генеральный директор «Роскосмоса».

Глава Института космической политики Иван Моисеев рассказал «Газете.Ru», что для пилотируемых кораблей нужна своя инфраструктура, свои меры безопасности по персоналу, по удалению космонавтов «в случае чего»:

«Там целый комплекс мероприятий, которые нужно сделать, чтобы ракета бы запускала пилотируемый объект. Это корабль «Орел», он же «Федерация», — корабль нового поколения. Это некий аналог современных кораблей, которые сейчас делает [Илон] Маск или Китай. У Маска они летают, у Китая — испытываются. Вот у нас пока макет стоит в «Энергии». Но в 2028 году, вполне возможно, его сделают. Корабль нужно доделать — это самое сложное. Соответственно, ракета должна быть под этот корабль доработана, и необходимо всю инфраструктуру делать. Работы много».

Пуск откладывали два раза

Изначально старт был намечен на 9 апреля, но его отменили за две минуты до пуска: автоматика остановила процесс подготовки из-за «сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока».

10 апреля «Ангара А5» снова не полетела. На этот раз из-за «сбоя в системе контроля запуска двигателя».

«Такие серийные переносы — это не редкость, бывает. Здесь, если учесть, что новая ракета и новый старт, в общем-то, как-то даже не удивляет. Обычная ситуация», — комментировал «Газете.Ru» глава Института космической политики Иван Моисеев.

В «Роскосмосе» заверяют, что «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», на смену которой пришла «Ангара».

Новая ракета-носитель изготовлена Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева, разгонный блок «Орион» — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С. П. Королева (входят в «Роскосмос»).