«Калашников» освоил выпуск новой модификации ракеты «Вихрь-1»

Концерн «Калашников» успешно завершил выполнение обязательств по контракту на поставку управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1» на 2024 год. Продукция была отгружена в установленный срок и в полном объеме, сообщается в Telegram-канале концерна.

Достигнуть этого удалось благодаря открытию дополнительных производственных участков, оборудованных современными технологиями. Кроме того, компания представила новую модификацию ракеты «Вихрь-1», обладающую расширенными боевыми возможностями. Налажено ее серийное производство, и отгрузка этой модификации началась.

В декабре также завершается ввод в эксплуатацию двух новых цехов, предназначенных для производства зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов «Стрела».

Стоит отметить, что высокоточные системы, такие как зенитные управляемые ракеты для ЗРК «Стрела», управляемые ракеты «Вихрь-1» и артиллерийские снаряды «Китолов-2М», активно используются в зоне специальной военной операции. В этом году предприятие существенно увеличило объем производства этих изделий.

23 декабря стало известно, что концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе, который существенно превышает показатели предыдущих моделей.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины.