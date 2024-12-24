В Нижегородской академии МВД во время падения БПЛА проходили учения

В академии МВД в Нижнем Новгороде проходили учения, а упавший дрон был запущен самими курсантами. Об этом сообщил Telegram-канал местного портала NN.ru, ссылаясь на академию.
«В самой академии сообщили, что в учреждении проходили учения. Наш источник в экстренных службах подтвердил, что во время учений случилась осечка, из-за чего дрон упал на здание», — написал портал.
По словам его источника, на место выехали спасатели и подтвердили, что вызов оказался ложным, а упавший дрон — учебным.
При этом сотрудник пресс-службы академии Мария Кузнецова заявила порталу, что в ходе инцидента никто не пострадал, а сам БПЛА изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования. По ее словам, дрон прилетел не в здание академии, а упал на территории.
Днем 24 декабря Telegram-канал Ni Mash со ссылкой на очевидцев сообщал, что беспилотник упал на крышу академии МВД и что туда выехали взрывотехники.
Ранее было опубликовано видео с ударом беспилотника по жилому дому в Казани.