Появилось новое видео с ударом беспилотника по жилому дому в Казани

Baza: момент удара БПЛА по элитному ЖК «Манхэттен» в Казани попал на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео с моментов удара беспилотника по элитному ЖК «Манхэттен» в Казани.

Всего в городе возгорания после атак беспилотников зафиксировали в Советском, Кировском и Приволжском районах.

По данным Telegram-канала Mash, беспилотники атаковали элитные ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен» и пятиэтажку на улице Красной Позиции.

Кроме того, Telegram-канале SHOT сообщал, что еще до завершения эвакуации в ЖК «Лазурные небеса» врезался второй беспилотник ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за ночь дронов ВСУ.