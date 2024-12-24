Минобороны: группировка войск «Восток» ударила по бойцам ВСУ и установке Paladin

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи ударили по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Времевка, Константинополь, Нескучное, Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Потери противника составили до 160 человек.

Помимо потерь в живой силе, была уничтожена самоходная артиллерийская установка «Paladin». Российские войска продолжают наступление по всем участкам фронта.

24 декабря также сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп подразделений ВСУ в Курской области. Информации о потерях вражеской стороны российское министерство не предоставило.

Помимо этого, войска РФ ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую сила и технику ВСУ в районах более десяти населенных пунктов Сумской области.

Ранее бойцы «Южной» группировки войск ударили по живой силе ВСУ в ДНР.