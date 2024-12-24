Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили до 250 бойцов ВСУ в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск ударили по живой силе украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Серебрянка, Северск, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Курахово. Общие потери противника составили более 250 военнослужащих.

Помимо потерь в живой силе, Вооруженные силы Украины лишились бронетранспортера и гаубицы Д-20.

В свою очередь, бойцы группировки войск «Центр» продолжили продвигаться вглубь ДНР и уничтожили до 585 украинских военных. Они также отразили 10 контратак противника.

24 декабря также сообщалось, что российские военные при помощи боевых самолетов, ударных беспилотников, ракетных войск и огня артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотников ВСУ в 146 районах. Кроме того, за сутки были сбиты 65 вражеских беспилотников.

Ранее советник главы ДНР рассказал о взятии ВСУ в клещи.