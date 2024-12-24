Минобороны заявило, что ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп подразделений Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило министерство России.

В сводке ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Черкасская Конопелька.

Помимо этого, войска РФ ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую сила и технику ВСУ в районах более десяти населенных пунктов Сумской области.

22 октября американская газета The Washington Post писала, что Россия вернула около 40% территории (1,3 тыс. кв. км) Курской области, которая была захвачена украинской армией с начала вторжения в российский регион в августе.

Ранее сообщалось, что российские военные приблизились к крупнейшему угольному предприятию Украины.