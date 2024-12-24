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Минобороны отчиталось о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: за сутки потери ВСУ в Курской области составили более 200 военных
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Maksym Kishka/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, всего с начала августа украинская армия потеряла под Курском более 43510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1316 боевых бронемашин, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другой техники.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что почти 4,4 тысячи мирных жителей России с начала 2024 года получили ранения в результате ударов со стороны

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жители Курской области рассказали, как выжили после атаки ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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