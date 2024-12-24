В МО РФ заявили о более чем 30 причастных к биолабораториям США в Африке

Минобороны РФ раскрыло более 30 причастных к военно-биологической программе США в Африке. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, сообщает РИА Новости.

«Были установлены более 30 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний», — поделился Ртищев.

По его словам, среди них числятся военнослужащие института Сухопутных войск США имени Рида, сотрудники региональных подразделений Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения (ДТРА), центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, а также представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. К примеру, один из них обучал африканских специалистов методам работы ДТРА в обмен на сведения, интересующие Пентагон.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность. По его мнению, важно понимать, что происходит в военно-биологических лабораториях и осознавать, есть ли там угрозы, которым нужно противодействовать.

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