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В МО РФ рассказали, как в мире появляются пандемии

МО РФ: болезни, которыми интересуется Пентагон, становятся пандемиями
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Andrew Harnik/AP

Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявил, что болезни, которыми интересуется Пентагон, в будущем становятся пандемиями. Его слова передает РИА Новости.

Он уточнил, что выгодоприобретателями такой ситуации становятся американские фармацевтические компании. В качестве примера он назвал желтую лихорадку, оспу обезьян и лихорадку долины Рифт. Вспышка последней произошла в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.

«Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение», — поделился Ртищев.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии угроз создания нового биологического с использованием искусственного интеллекта.

По его словам, США любят навешивать на другие страны ярлыки по поводу биологического оружия, а сами «утыкали» своими биолабораториями весь мир.

Ранее в Госдуме призвали обучать детей борьбе с биооружием.

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