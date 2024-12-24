Шесть украинских беспилотников ночью атаковали Мелитополь

Балицкий заявил, что шесть реактивных БПЛА ВСУ ночью атаковали Мелитополь

Украинские войска ночью шесть раз пытались атаковать город Мелитополь реактивными беспилотниками самолетного типа, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пять беспилотников были сбиты на подлете к городу. По его данным, детонация произошла на удалении от жилого сектора.

В результате падения осколков одного сбитого БПЛА была повреждена кровля здания Центрального рынка, отметил Балицкий.

Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 декабря уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины: три дрона над Ростовской областью, один — над Воронежской.

Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара в лесополосе после падения обломков сбитых дронов в Ростовской области.

Ранее в Брянской области девять домов были повреждены в результате атаки дронов.