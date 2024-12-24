Шесть украинских беспилотников ночью атаковали Мелитополь

Украинские войска ночью шесть раз пытались атаковать город Мелитополь реактивными беспилотниками самолетного типа, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что пять беспилотников были сбиты на подлете к городу. По его данным, детонация произошла на удалении от жилого сектора.
В результате падения осколков одного сбитого БПЛА была повреждена кровля здания Центрального рынка, отметил Балицкий.
Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 декабря уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины: три дрона над Ростовской областью, один — над Воронежской.
Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара в лесополосе после падения обломков сбитых дронов в Ростовской области.
Ранее в Брянской области девять домов были повреждены в результате атаки дронов.