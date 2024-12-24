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Шесть украинских беспилотников ночью атаковали Мелитополь

Балицкий заявил, что шесть реактивных БПЛА ВСУ ночью атаковали Мелитополь
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска ночью шесть раз пытались атаковать город Мелитополь реактивными беспилотниками самолетного типа, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пять беспилотников были сбиты на подлете к городу. По его данным, детонация произошла на удалении от жилого сектора.

В результате падения осколков одного сбитого БПЛА была повреждена кровля здания Центрального рынка, отметил Балицкий.

Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 24 декабря уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины: три дрона над Ростовской областью, один — над Воронежской.

Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара в лесополосе после падения обломков сбитых дронов в Ростовской области.

Ранее в Брянской области девять домов были повреждены в результате атаки дронов.

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