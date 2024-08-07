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Очевидец рассказал, как погиб лидер ХАМАС Хания

Аль-Каддуми: лидер ХАМАС Хания погиб во сне, его тело завалило обломками стен

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Aziz Taher/Reuters

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания погиб ночью во сне и был завален обломками стен, рухнувших в результате ракетного удара. Об этом рассказал в интервью РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Иране и очевидец случившегося Халед аль-Каддуми.

Он ночевал в том же доме, что и Хания, но на два этажа ниже.

«Около 1:37 как будто что-то ударило в здание. Я подумал, что, возможно, произошло землетрясение, или началась гроза. Но мне в голову не пришло, что это может быть убийство», — поделился аль-Каддуми.

По его словам, уборная в номере была разрушена, виднелся дым. Когда аль-Каддуми вышел на улицу, чтобы спросить, что случилось, ему сообщили о гибели Хании. Спустя 25 минут ему разрешили посетить комнату лидера ХАМАС. Комната находилась на четвертом этаже, две внешние стены были разрушены и завалились внутрь. Все помещение было завалено обломками, тело Хании было частично под ними. В соседней комнате лежало тело охранника Хании.

Аль-Каддуми уточнил, что после церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана, вечером того дня, когда произошло убийство, Хания ужинал вместе с политиком. В последние часы перед гибелью тот обсуждал с остальными членами делегации ХАМАС гибель командира ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шукра. Хания спал в момент, когда на здание упала ракета.

Рано утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС в официальном сообщении объявил Ханию мучеником и обвинил в происходящем Израиль. По их данным, Тель-Авив выпустил ракету по резиденции чиновника.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в беседе назвал произошедшее политическим убийством. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран заявил о наличии доказательств в причастности Израиля к убийству лидера ХАМАС.

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