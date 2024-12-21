Пленный военнослужащий 57-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Евгений Годунко рассказал, как его отправили на передовую против его воли. Об этом пишет ТАСС.

Украинец рассказал, что в мае 2022 года он в возрасте 25 лет пошел в армию добровольцем. Молодой человек признался, что планировал отсидеться в тылу, а не идти на передовую — служил водителем водовоза. Однако спустя время его перевели в 57-ю бригаду, где почти все были мобилизованные. Так военный оказался в Волчанске Харьковской области.

Он вспоминает, как их с сослуживцами завезли в Волчанск ночью, а по рации им сказали, что нужно помощь соседним подразделениям. В итоге Годунко около недели просидел в разрушенном доме, пока туда не закинули противотанковую мину — мужчина единственный выжил.

Другой пленный боец ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове, рассказал РИА Новости, что украинских бойцов заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии. По его словам, саперы ВСУ проходили обучение в лагере в Чехии. Объект находился под охраной военной полиции Украины и Чехии. Солдат не выпускали в город, опасаясь побегов, а также плохо кормили.

До этого родители украинского военнопленного Михаила Смаля, которого Киев отказался обменивать, попросили оставить их сына в России и дать ему гражданство. Мать пленного рассказала, что ее сын — уроженец Херсонской области. Он попал в плен в первый день начала специальной военной операции.

Ранее военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей.