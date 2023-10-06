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Российский дрон-камикадзе получил возможность работать по ночам

На российский дрон-камикадзе «Гортензия» установили тепловизор для боевой работы

На российский дрон-камикадзе «Гортензия» установили тепловизор для боевой работы, что позволит использовать этот тип FPV-дронов в ночных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию разработчика.

В КБ «Гортензия» заявили, что в данный момент расширяют линейку FPV-дронов.

«Кроме того, постоянно идет доработка системы управления «Гортензией» и различных дополнительных модулей на сам дрон, что дает больше возможностей применения аппарата. Например, сейчас у нас появился дрон с тепловизором, а это означает, что отрабатывать задачи в зоне СВО теперь можно и ночью», — указано в сообщении.

По словам разработчиков, с начала специальной военной операции на Украине компания поставила на фронт более 2500 FPV-дронов. В этом месяце российские бойцы, которые применяют эти дроны, прислали более 20 видеоподтверждений успешной работы «Гортензий».

Ранее российский спецназ начал применять FPV-дрон под названием «Упырь» на направлении Сватово — Кременная.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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