Российский дрон-камикадзе получил возможность работать по ночам

На российский дрон-камикадзе «Гортензия» установили тепловизор для боевой работы, что позволит использовать этот тип FPV-дронов в ночных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию разработчика.
В КБ «Гортензия» заявили, что в данный момент расширяют линейку FPV-дронов.
«Кроме того, постоянно идет доработка системы управления «Гортензией» и различных дополнительных модулей на сам дрон, что дает больше возможностей применения аппарата. Например, сейчас у нас появился дрон с тепловизором, а это означает, что отрабатывать задачи в зоне СВО теперь можно и ночью», — указано в сообщении.
По словам разработчиков, с начала специальной военной операции на Украине компания поставила на фронт более 2500 FPV-дронов. В этом месяце российские бойцы, которые применяют эти дроны, прислали более 20 видеоподтверждений успешной работы «Гортензий».
Ранее российский спецназ начал применять FPV-дрон под названием «Упырь» на направлении Сватово — Кременная.
Ранее в России создали новую систему подавления дронов.