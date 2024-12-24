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В пригороде Воронежа уничтожили украинский беспилотник

Гусев сообщил об уничтожении украинского дрона в пригороде Воронежа
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Станислав Красильников/РИА Новости

В пригороде Воронежа сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:56 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Гусев. Губернатор предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки дронов.

21 декабря Гусев сообщал, что в пригороде Воронежа и двух районах области выявили и уничтожили несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Разрушений и пострадавших не было, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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