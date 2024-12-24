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В Ростовской области раздались взрывы в районе аэродрома

В районе аэродрома Миллерово в Ростовской области раздались взрывы
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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В районе аэродрома Миллерово, расположенного в Ростовской области, раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жителей региона.

В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что в период с 20:40 до 21:20 средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников над регионом.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства ПВО отражали атаку украинских дронов. По его словам, в районе Миллерово было сбито восемь беспилотников. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

22 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили беспилотник. На месте происшествия организовали работу экстренных и оперативных служб. По словам главы региона, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Калужской области нашли обломки беспилотника.

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