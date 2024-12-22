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Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

Богомоз сообщил об очередном уничтоженном дроне над Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:14 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Богомаз. На месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил глава региона.

Незадолго до этого Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, жительница села Кирилловка в Климовском районе Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины получила травмы, несовместимые с жизнью. Губернатор подчеркнул, что ее семье будет оказана вся необходимая материальная помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент уничтожения беспилотника над Казанью попал на видео.

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Атаки БПЛА на Россию
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