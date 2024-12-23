Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о побоях в ВСУ при борьбе с пьянством солдат

Нromadske: командование ВСУ прибегает к избиениям из-за пьянства солдат
close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Командование украинских войск часто применяет меры физического воздействия в качестве наказания. Об этом сообщило украинское издание Нromadske.

По словам одного из военнослужащих, на которого ссылаются журналисты, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составляются соответствующие протоколы. Например, пьянство расценивается как административное правонарушение, за которое предусмотрено финансовое наказание. За первое нарушение из зарплаты вычитаются 17 тысяч гривен ($400), за повторное — военного отправляют на гауптвахту, а с его боевой премии снимают 100 тысяч гривен ($2 375).

Как рассказал один из источников издания, при последующих нарушениях пьяницу передают военной службе правопорядка, однако это также иногда не приводит к результату.

«В таких случаях командование прибегает к другим средствам влияния — дать между глаз», — рассказал один из военных.

По его словам, в статьях 21 и 22 Устава внутренней службы говорится, что применение физического воздействия и оружия к бойцу допускается, если другие меры воздействия оказались неэффективными. Собеседник Нromadske рассказал, что в ВСУ есть много случаев, которые не афишируются.

16 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что главком украинских войск Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей командира 211-й понтонно-мостовой бгигады после публикаций СМИ о поборах, избиениях солдат и кумовстве руководства.

Ранее пленный ВСУ рассказал, как командование «затыкало дыры» на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами