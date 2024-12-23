СМИ сообщили о побоях в ВСУ при борьбе с пьянством солдат

Командование украинских войск часто применяет меры физического воздействия в качестве наказания. Об этом сообщило украинское издание Нromadske.

По словам одного из военнослужащих, на которого ссылаются журналисты, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) составляются соответствующие протоколы. Например, пьянство расценивается как административное правонарушение, за которое предусмотрено финансовое наказание. За первое нарушение из зарплаты вычитаются 17 тысяч гривен ($400), за повторное — военного отправляют на гауптвахту, а с его боевой премии снимают 100 тысяч гривен ($2 375).

Как рассказал один из источников издания, при последующих нарушениях пьяницу передают военной службе правопорядка, однако это также иногда не приводит к результату.

«В таких случаях командование прибегает к другим средствам влияния — дать между глаз», — рассказал один из военных.

По его словам, в статьях 21 и 22 Устава внутренней службы говорится, что применение физического воздействия и оружия к бойцу допускается, если другие меры воздействия оказались неэффективными. Собеседник Нromadske рассказал, что в ВСУ есть много случаев, которые не афишируются.

16 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что главком украинских войск Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей командира 211-й понтонно-мостовой бгигады после публикаций СМИ о поборах, избиениях солдат и кумовстве руководства.

Ранее пленный ВСУ рассказал, как командование «затыкало дыры» на фронте.