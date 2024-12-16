Сырский отстранил командира одной из бригад после публикаций СМИ

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей командира 211-й понтонно-мостовой бригады после публикаций СМИ о поборах, избиениях солдат и кумовстве руководства. Об этом сообщил генштаб ВСУ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В воинскую часть направлена комиссия военной службы правопорядка для проверки соответствующей информации. Комбриг отстранен на время ее проведения.

О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством порядке, отметили в генштабе.

Там добавили, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже проводилась служебная проверка, по результатам которой собраны материалы и переданы в компетентные органы. После чего было возбуждено соответствующее уголовное производство.

О ситуации в бригаде написала «Украинская правда». По ее данным, в воинской части служат десятки семей, привлекающие на службу жен, друзей и соседей. В ней также издеваются над солдатами, требуют деньги, угрожая переводом в пехоту.

Она известна и тем, что одного из военных привязали к деревянному кресту и издевались над ним. Об этом писали украинские СМИ, но никто так и не понес наказание.

Ранее генерала ВСУ Луценко сняли с должности после прорыва войск России в ДНР.