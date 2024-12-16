Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сырский отстранил командира одной из бригад после публикаций СМИ

Сырский отстранил командира 211-й бригады ВСУ после публикаций СМИ о кумовстве

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей командира 211-й понтонно-мостовой бригады после публикаций СМИ о поборах, избиениях солдат и кумовстве руководства. Об этом сообщил генштаб ВСУ в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В воинскую часть направлена комиссия военной службы правопорядка для проверки соответствующей информации. Комбриг отстранен на время ее проведения.

О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством порядке, отметили в генштабе.

Там добавили, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже проводилась служебная проверка, по результатам которой собраны материалы и переданы в компетентные органы. После чего было возбуждено соответствующее уголовное производство.

О ситуации в бригаде написала «Украинская правда». По ее данным, в воинской части служат десятки семей, привлекающие на службу жен, друзей и соседей. В ней также издеваются над солдатами, требуют деньги, угрожая переводом в пехоту.

Она известна и тем, что одного из военных привязали к деревянному кресту и издевались над ним. Об этом писали украинские СМИ, но никто так и не понес наказание.

Ранее генерала ВСУ Луценко сняли с должности после прорыва войск России в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами