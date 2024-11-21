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Пленный ВСУ рассказал, как командование «затыкало дыры» на фронте

Пленный ВСУ: хотел служить плотником, но командование «затыкало дыры» на фронте

Пленный ВСУ Владимир Черныш рассказал, как украинское командование «затыкало дыры» на фронте небоеспособными военнослужащими. Видео с пленным опубликовало Минобороны РФ.

«В нашей бригаде воевать абсолютно некому, и нас бросают на те участки, где уже просто закрывают нами дыры. Вооружения нет. Вооружения, автоматы 60-х годов», — сказал он.

Черныш рассказал, что был годен служить только в частях обеспечения и хотел быть плотником. Когда его остановили полицейские в Киеве, он показал им военный билет, но мужчину все равно отправили проходить медкомиссию, а затем направили в боевую часть, несмотря на непригодность к боевым действиям.

По его словам, тех, кто отказывался выполнять задачи, могло ждать наказание вплоть до расстрела.

До этого другой пленный боец ВСУ рассказал, что некоторые украинские военнослужащие, которых задействуют в обучении мобилизованных граждан, имеют психические расстройства. Среди них были те, кому запрещалось брать в руки оружие.

Ранее украинские бойцы пожаловались на утомление.

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