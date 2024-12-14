Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия

Spectator: сдача ВСУ Красноармейска повлияет на производство оружия Украиной

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Потеря ВСУ Красноармейска в ДНР серьезно скажется на производстве оружия Украиной. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

В Красноармейске, пишет журнал, 12 декабря было прекращено газоснабжение, также была приостановлена работа угольного завода из-за приближения российских войск. Журнал называет упомянутый населенный пункт крупнейшим на Украине производителем стали.

«Когда город падет, производство стали на Украине сократится вдвое, что серьезно скажется на производстве оружия», - говорится в сообщении издания.

До этого агентство Reuters писало, что взятие под контроль Россией Красноармейска (украинское название — Покровск) станет одной из самых значительных потерь для Украины за последнее время.

Британская газета The Guardian со ссылкой на военного представителя Украины Назара Волошина писала, что Вооруженные силы России уничтожили две позиции украинских подразделений вблизи Красноармейска, еще одну позицию ВСУ «потеряли».

Ранее Маск раскрыл крупную ошибку Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами