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Дальняя авиация ВКС России получила модернизированные самолеты

Минобороны: ВКС России получили модернизированные самолеты в 2024 году
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2024 году получила модернизированные самолеты, оснащенные современным бортовым оборудованием. Об этом сообщили на официальном сайте Минобороны РФ.

«В 2024 году командование дальней авиации продолжило получать модернизированные боевые самолеты», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, на воздушных судах, прошедших модернизацию, была проведена замена оборудования на современные аналоги. Технологии позволили повысить точностные характеристики применения авиации, а также увеличить возможности систем контроля.

В Минобороны добавили, что на вооружении авиации ВКС находятся ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также бомбардировщики Ту-22М3 и комплекс МиГ-31И с ракетой «Кинжал».

До этого командующий дальней авиацией России генерал-майор Сергей Кувалдин заявил, что западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ. По его словам, летчики дальней авиации имеют очень крепкие нервы и большой опыт общения с подобными «гостями» по всему миру.

Ранее российский истребитель Су-35 «подрезал» американский F-16.

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