Российские истребители обнаружили объекты ПВО ВСУ в Курской области

Российские истребители Су-35С прикрыли авиацию и вертолеты, которые наносили удары по позициям ВСУ в Курской области, а также обнаружили украинские объекты противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в российском Минобороны, передает ТАСС.

В министерстве рассказали, что экипажи боевых машин в ходе выполнения задач отработали воздушное прикрытие в российском регионе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации, которые наносили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ.

«Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника», — добавили в военном ведомстве.

Накануне американская газета The Washington Post писала, что Россия вернула около 40% территории Курской области, которая была захвачена украинской армией после вторжения в августе.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли около 10 единиц иностранной военной техники в Курской области.