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На Украине заявили о попытках блокировки DeepState за правдивую информацию об СВО

Депутат Безуглая: руководство ВСУ пытаются заблокировать проект DeepState
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинили в попытке заблокировать украинский проект DeepState за публикацию реального положения украинской армии на фронте. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

По словам украинского парламентария, руководить операцией по ликвидации проекта лично главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Внимание! Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState — последний бастион более-менее адекватной информации о линии фронта», — пишет Безуглая.

Депутат утверждает, что главком ВСУ хочет мобилизовать всю команду и отправить на фронт, что позволит Сырскому ликвидировать проект DeepState.

В качестве причины такой борьбы с проектом названа «своя правда генштаба Украины», поскольку с начала специальной военной операции DeepState публикует относительно реальную карту боевых действий, что вызывает недовольство у Киева. Безуглая отмечает, что проект отображает реальные факты катастрофического положения ВСУ на фронте, тогда как генштаб Украины заявляет «о контролируемой ситуации на всей линии фронта» и других «лживых докладов».

22 ноября министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что российские военные сорвали Украине всю военную кампанию 2025 года, ВС РФ «перемололи лучшие части» украинской армии. Кроме того, армия России нарастила темпы продвижения на Украине после вторжения в Курскую область, главком ВСУ Сырский называл текущее наступление «одним из самых мощных» за все время ведения боевых действий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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