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Подполье сообщило о взрыве возле бронетанкового завода на северо-западе Украины

Лебедев: взрыв произошел в Житомире в районе бронетанкового завода ВСУ
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Stringer/dpa/Global Look Press

Сильный взрыв произошел в украинском городе Житомир в районе бронетанкового завода, где собирают технику и ремонтируют иностранные танки. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 23:25 ночи 22 декабря в городе Житомир слышали взрыв. Сопротивление из Житомира сообщает, что взрыв был сильный, шел со стороны южной окраины города, поселка городского типа Новогуйвинское», — заявил он.

По словам Лебедева, в населенном пункте расположен бронетанковый завод, где изготавливают корпуса и проводят сборку бронетранспортеров и пехотных машин, а также проводят ремонт танков, в том числе иностранного производства. Координатор подчеркнул, что завод работает в три смены и там происходит постоянное движение военной техники, которую перевозят железнодорожными составами.

До этого сообщалось, что российские FPV-дроны атаковали машину с иностранными наемниками в районе поселка Великая Новоселка. По данным источника в силовых структурах, иностранные военные, участвующие в боевых действиях против России на стороне украинской армии, пытались покинуть поселок на пикапе и на выезде «их догнали наши операторы».

Ранее Пушилин рассказал о тяжелых боях у Дзержинска.

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