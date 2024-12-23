Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и отразили семь контратак украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и на территории Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, бойцы отразили семь контратак штурмовых подразделений ВСУ.

«Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что украинская армия в ходе боевых действий потеряла шесть автомобилей, бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119 американского производства, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Российские военные уничтожили два оружейных склада ВСУ.

До этого стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Сторожевое в ДНР.

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