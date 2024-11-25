В российскую армию поступила партия Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что данные воздушные суда предназначены для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны. Также Су-34 могут применяться для выполнения задач воздушной разведки, отметили в госкорпорации.

5 ноября «Уралвагонзавод» направил в зону специальной военной операции (СВО) новую партию огнеметных систем «Солнцепек». Конструкторы завода провели значительную модернизацию боевой машины огнеметной системы ТОС-1А, при этом они учитывали пожелания бойцов из зоны СВО.

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