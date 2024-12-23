В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Полтавской области Украины

Удар был нанесен вечером 22 декабря по действующему военному аэродрому в Миргороде Полтавской области, в центральной части Украины. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, город «получил хороший прилет». Удар был нанесен в 20:50.

Взрыв был громкий, добавил подпольщик.

Накануне сообщалось, что воздушную тревогу объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской и Киевской областях Украины.

20 декабря Telegram-канал SHOT писал, что Украина подверглась массированному удару.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань.