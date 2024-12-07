На Украине заявили, что командиры ВСУ вымогают деньги, угрожая передовой

Командующий состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) требует от бойцов сдавать деньги в «общую кассу», угрожая в противном случае отправить на передовую. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передает «Страна.ua».

«Требуют деньги с военных. У меня в день по два-три обращения за то, что внутри взводов, рот, бригад требуют деньги. А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что ты оттуда вернешься», — рассказала украинский парламентарий.

Скороход добавила, что если раньше суммы были до 5 тысяч гривен, то теперь это от 25 тысяч. По словам депутата, ни один законопроект по защите военных, который предлагался следственной комиссией Рады, не был принят.

22 ноября Скороход также рассказала, что украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в Вооруженных силах Украины. Депутат заявила, что у нее есть история, когда собирались деньги с военнослужащих, чтобы выровнять уровень заработных плат с командованием.

Парламентарий пояснила, что командование, которое находится не на передовой, не получает 100 тысяч гривен доплаты «боевых», в результате чего они собирали с подчиненных деньги для выравнивания своих заработных плат.

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