В США оценили перспективы ВПК Украины после сокращения американской помощи

WSJ: украинскому ВПК потребуются годы и миллиарды, чтобы догнать Россию

Украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются миллиардные вливания и годы развития, чтобы приблизиться к российскому. Об этом рассказал журналист The Wall Street Journal Ян Ловетт.

По его мнению, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа поток американской военной помощи украинской стороне может иссякнуть. В такой ситуации ВПК Украины еще нескоро сможет сравняться с Россией.

Ловетт добавил, что у военно-промышленного комплекса республики недостаточный уровень государственной поддержки, что указывает на зависимость сферы от частных компаний. Они сосредоточены преимущественно на разработке и производстве беспилотников.

Журналист подчеркнул, что создание развитой сети военно-промышленных предприятий на Украине займет не один год.

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что российским высокоточным оружием нанесен крупный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе.

Ранее в США признали использование конфликта на Украине для изучения военных технологий.