Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) использует конфликт на Украине как возможность для анализа и оценки эффективных технологий, применяемых в боевых условиях. Об этом сообщил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, передает ТАСС.

Салливан отметил, что предприятия ВПК изучают, какие технологии показывают наилучшие результаты на украинских полях сражений и каким образом их можно оптимально использовать в ходе конфликта. Он подчеркнул, что американский ВПК активно сотрудничает с Украиной, что предоставляет США возможность не только развивать новые военные технологии, но и готовиться к будущим военным конфликтам.

В качестве примера он упомянул широкое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской стороной, пояснив, что они являются одними из самых инновационных в мире. Салливан добавил, что современные боевые БПЛА значительно дешевле, чем традиционные боеприпасы.

26 ноября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Североатлантический альянс напрасно пытается угнаться за развитием российского военного потенциала, НАТО испытывает финансовые трудности.

Ранее посол в Норвегии раскрыл, почему Запад взялся за наращивание ВПК Украины.