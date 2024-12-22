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Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на поле боя и уничтожили склад с боеприпасами украинской армии на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, группировка войск «Юг» нанесла поражение двум аэромобильным и горно-штурмовым бригадам ВСУ в ДНР.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении атаковали вооруженные формирования механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Борщевая, Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей и пять 122 мм гаубиц Д-30», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что российские военнослужащие в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР. В заявлении уточняется, что в боях за село участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.

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