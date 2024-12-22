За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 260 военных, два танка, в том числе танк «Leopard» немецкого производства, на Курском направлении. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих

Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров, семи боевых бронированных машин, шести минометов и станции радиоэлектронной борьбы.

Также Минобороны сообщило, что российские военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на поле боя и уничтожили склад с боеприпасами украинской армии на территории Донецкой народной республики (ДНР).

До этого стало известно, что российские военнослужащие в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР. В заявлении уточняется, что в боях за село участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Ранее министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором запечатлены бои за Новопустынку.