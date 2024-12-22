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Атомная подлодка «Архангельск» в декабре поступит в ВМФ России

ТАСС: Атомная подлодка «Архангельск» войдет в состав ВМФ в 2024 году
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Александр Гальперин/РИА Новости

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») войдет в состав Военно-морского флота РФ до конца декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Буквально под Новый год крейсер «Архангельск» войдет в состав ВМФ. <...> Лодка удачно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море и полностью готова к сдаче флоту и подъему флага», — заявил собеседник информагентства.

До этого американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М». Отмечалось, что они способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS подчеркивал, что на Западе боятся потенциала «Цирконов», потому что их скорость и энергия не сравнимы с другим подобным оружием на мировой арене.

Ранее гендиректор «Севмаша» сообщил, что АПЛ «Архангельск» прошла все испытания.

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