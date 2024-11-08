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Дополнительные американские истребители прибыли на Ближний Восток

CENTCOM: на Ближний Восток прибыла группа американских истребителей F-15E

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Global Look Press

Группа американских истребителей прибыла на Ближний Восток из Великобритании. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центрального командования Вооруженными силами США (CENTCOM) в социальной сети X.

В заявлении уточняется, что в регион направили истребители F-15E Strike Eagle.

«Сегодня истребители <...> из 492-й эскадрильи с авиабазы <...> Лейкенхит в Великобритании прибыли в зону ответственности Центрального командования США», — добавили в CENTCOM.

2 ноября министерство обороны США сообщило, что американские власти решили развернуть на Ближнем Востоке дополнительную военную технику. Как рассказали в ведомстве, Вашингтон направит в регион бомбардировщики и эскадрилью истребителей. Кроме того, руководство страны начало готовить к отправке авианосец «Авраам Линкольн» и несколько эсминцев.

При этом в Пентагоне предупредили об ответных мерах, если Иран и его союзники захотят «воспользоваться моментом для нападения на американский персонал». Из заявления следует, что в таком случае Вашингтон «примет все необходимые меры для защиты».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пообещал «не развязывать войн» после официального вступления в должность.

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