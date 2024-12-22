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Беженец рассказал, что продукты из польской гумпомощи было невозможно есть

Беженец из села Веселый Гай: продукты из польской гумпомощи нельзя было есть
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Shutterstock

Продукты из польской гуманитарной помощи Украине было невозможно есть. Об этом рассказал РИА Новости беженец из села Веселый Гай в Донецкой народной республики (ДНР) Александр.

В начале СВО в поселок приходила гуманитарная помощь от украинского бизнесмена Рината Ахметова, но спустя время ее перестали присылать. Позже стали привозить консервы из стран ЕС.

«Давали такую гуманитарку, польские паштеты, что их кошки кушать не хотели. Их паштеты кушать невозможно. Короче, то, что непригодно», — вспомнил Александр.

До этого беженец рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляли провокационные обстрелы мирных жителей сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай в Донецкой народной республике (ДНР).

В ноябре беженцы сообщили, что в город Горняк, когда его контролировали ВСУ, неоднократно приезжали «волонтеры», которым платили деньги за вывоз мирного населения.

Ранее беженец из ДНР заявил, что украинские бойцы оставляют после себя «голую землю».

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