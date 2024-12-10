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Беженец из ДНР заявил, что украинские бойцы оставляют после себя «голую землю»

РИА Новости: беженец из Раздольного обвинил ВСУ в ударах по домам и огородам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские бойцы при отступлении оставляют после себя «голую землю», заявил эвакуированный житель поселка Раздольное в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова передает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреливали огороды и дворы частных жилых домов. Кроме того, целями становились различные постройки, включая сараи.

«Потом уже [били] чисто по домам, уже дом сгоревший, полностью все, одни стены. Все равно туда стреляют, чтобы <…> с асфальтом сравнять. Чисто, чтобы ровно была улица, без ничего», — подчеркнул источник агентства.

Как он сказал, атаки осуществлялись со стороны поселка Богатырь. В настоящее время данный населенный пункт находится под контролем украинских солдат.

«Приказ [президента Украины Владимира] Зеленского, насколько я слышал, <…> когда отступаешь, за собой оставлять голую землю, уничтожать все на свете», — отметил житель Раздольного.

Мужчина согласился рассказать журналистам о ситуации в ДНР на условиях анонимности. Он попросил не показывать его лицо, так как члены его семьи сейчас находятся на подконтрольной Киеву территории.

29 ноября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль три населенных пункта в ДНР. Речь шла о Раздольном, а также селе Воровское и поселке Новая Ильинка.

Ранее жительница поселка Новодмитровка в ДНР обвинила солдат ВСУ в прицельных ударах по домам.

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