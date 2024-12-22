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Жители Курской области сообщили о расстрелах ВСУ мирных граждан

Хинштейн: жители села Плехово рассказали, что ВСУ расстреливали мирных граждан
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Телеграм-канал «Александр Хинштейн»

Жители недавно освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Плехово в Курской области рассказали, что украинские солдаты расстреливали мирное население. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«[Жители] находились дома, когда село захватили укронацисты. Рассказывают, что оккупанты вели себя, как нелюди: расстреливали мирных граждан безо всякого повода», — написал он.

Хинштейн добавил, что ему трудно представить ужас, который пережили куряне, находившиеся под вражеской оккупацией.

Недавно жительница Курахово рассказала, что мирных жителей расстреливали, когда те приходили к колодцам за питьевой водой. По ее словам, украинские военнослужащие минировали территорию у одного из сооружений. В результате пострадали несколько местных жителей, уточнила женщина.

16 декабря один из пленных солдат ВСУ Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей Курской области по приказу командования.

Ранее в сети после сообщений о штурме Плехово спецназом КНДР появилось видео с бойцами.

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