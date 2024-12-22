В столице Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо Киева, сигнал об опасности с воздуха звучит в Житомирской области.

По данным ресурса для оповещения населения, в красной зоне продолжают находиться Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области.

Вечером 21 декабря стало известно о взрыве в Николаевской области Украины.

Утром в субботу назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань.