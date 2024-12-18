Израильские танки открыли огонь по гражданским лицам на юге сектора Газа

Танки армии обороны Израиля открыли огонь по гражданским лицам на юге сектора Газа в районе гуманитарной зоны Аль-Маваси. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Инцидент произошел к западу от города Рафах. Сообщается о нескольких раненых мирных жителях в результате атаки израильских танков.

16 декабря портал Ynet писал, что радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли «беспрецедентного прогресса» в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Ранее Трамп заявил, что «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников.