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Жительница курского села рассказала о расстреле мирных жителей военными ВСУ

РИА Новости: ВСУ расстреливали жителей села Плехово у колодцев

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей села Плехово в Курской области, когда те приходили к колодцам за питьевой водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Суджанского района Нину.

«Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли возле колодца», — сказала женщина.

Жительница курского села добавила, что подобные ситуации происходили и у других колодцев. По ее словам, украинские военнослужащие минировали территорию у одного из сооружений. В результате пострадали несколько местных жителей, уточнила женщина.

16 декабря пленный военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей Курской области по приказу командования. По его словам, украинским военным запрещалось при встрече с жителями регионов говорить на украинском языке.

Ранее житель Дзержинска рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ.

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