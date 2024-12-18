Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных жителей села Плехово в Курской области, когда те приходили к колодцам за питьевой водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Суджанского района Нину.

«Приходит Татьяна, она жила в другом доме, и говорит: Николай и Зина пошли по воду, только в другой колодец. Они не вернулись. Еще женщина и мужчина пошли по воду к тому колодцу. Их четверо расстреляли возле колодца», — сказала женщина.

Жительница курского села добавила, что подобные ситуации происходили и у других колодцев. По ее словам, украинские военнослужащие минировали территорию у одного из сооружений. В результате пострадали несколько местных жителей, уточнила женщина.

16 декабря пленный военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус признался в расстреле мирных жителей Курской области по приказу командования. По его словам, украинским военным запрещалось при встрече с жителями регионов говорить на украинском языке.

Ранее житель Дзержинска рассказал о расстреле мирных жителей солдатами ВСУ.