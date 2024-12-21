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На Украине обучают ИИ для управления дронами

Reuters: Украина обучает искусственный интеллект для управления дронами
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Inna Varenytsia/REUTERS

Украина быстрыми темпами обучает искусственный интеллект (ИИ) управлению беспилотными летательными аппаратами с помощью миллионов часов видеозаписей с дронов. Об этом сообщает Reuters.

По словам основателя украинской некоммерческой цифровой системы OCHI Александра Дмитриева, с 2022 года платформа централизовала и проанализировала два миллиона часов видеозаписей, которые поступили от 15 тысяч операторов БПЛА на линии фронта.

Он подчеркнул, что массив данных можно использовать для тренировки моделей ИИ в тактическом анализе, распознавании целей и оценке эффективности вооружений.

В публикации подчеркивается, что ежедневно видеохранилище пополняется на 5-6 терабайт. Данный массив данных заинтересовал иностранных союзников Киева.

В начале декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, в 2025 году увеличат процент применения дронов с автономным наведением, и впервые используют «рой дронов» для атак.

Ранее стало известно, что в Финляндии появится совместное с Украиной предприятие по производству БПЛА.

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