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В МИД Турции прокомментировали будущее российских баз в Сирии

Глава МИД Турции Фидан: судьбу российских баз в Сирии должен решить ее народ
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Baderkhan Ahmad/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан прокомментировал будущее российских баз в Сирии. Об этом сообщает Star.

По мнению министра, судьбу российских баз должен решить народ Сирии.

Фидан подчеркнул, что договоренности «уйти из Сирии» между Россией и Ираном, которые длительное время поддерживали бывшего президента Сирии Башара Асада, сложно назвать «договоренностью».

Министр добавил, что Тегеран отказался от поддержки администрации Асада на фоне событий в Сирии из-за пересмотра своих возможностей, продемонстрировав «очень реалистичный подход».

19 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, что правительственные войска и проиранские подразделения по всей Сирии отходили без боя. Россия, по просьбе властей Ирана, после этого вывезла в Тегеран с авиабазы Хмеймим четыре тысячи иранских бойцов.

14 декабря Reuters писал, что Россия сохранит свой военный контингент на двух ключевых базах в Сирии, несмотря на частичный вывод войск с ряда позиций и падение режима президента Башара Асада. Тем не менее, будущее российского военного присутствия в Сирии и условия, которые были согласованы между Москвой и уходящим режимом Асада, остаются предметом обсуждения.

Ранее в США раскрыли важность для России военных баз в Сирии.

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