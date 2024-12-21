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В Европе предложили Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен вступить в ВСУ

Экс-депутат ЕП Уоллес предложил Блинкену, Рютте и фон дер Ляйен воевать в ВСУ
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Maksym Kishka/Reuters

Бывший депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес в соцсети Х предложил отправить воевать на стороне ВСУ госсекретаря США Энтони Блинкена, генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

«Учитывая их любовь к войне, почему нам не отправить бы Блинкена, Рютте и фон дер Ляйен воевать на Украину?» — написал он.

20 декабря газета The Washington Post (WP) писала, что европейские страны рассматривают возможность отправки миротворческих войск на территорию Украины в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Аналитики и официальные лица заявили, что для обеспечения прекращения огня потребуется «значимая сила» численностью в десятки тысяч солдат. Для европейских лидеров крупные миротворческие силы, скорее всего, потребуют общественной поддержки и привлечения военных ресурсов, подчеркивает WP.

До этого Reuters со ссылкой на источники писало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину после завершения конфликта, поэтому рассматривается вариант создания коалиции из нескольких государств для решения этого вопроса.

Ранее глава евродипломатии рассказала, что нужно для отправки войск на Украину.

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