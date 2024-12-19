Родители украинского военнопленного Михаила Смаля, которого Киев отказался обменивать, попросили оставить их сына в России и дать ему гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

Мать пленного рассказала, что ее сын — уроженец Херсонской области. Он попал в плен в первый день начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года и его до сих пор не обменивают. Более того, родители украинского солдата заявили, что и сами не хотят обмена, потому что так не будет возможности увидеться с ним. Женщина с мужем уже давно получили российское гражданство и просят того же для сына.

До этого пленный боец ВСУ Роман Гутник, мобилизованный в Харькове, рассказал РИА Новости, что украинских бойцов заперли в лагере НАТО для обучения в Чехии. По его словам, саперы ВСУ проходили обучение в лагере в Чехии. Объект находился под охраной военной полиции Украины и Чехии. Солдат не выпускали в город, опасаясь побегов, а также плохо кормили.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.