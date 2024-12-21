В Каспийскую флотилию приняли новый ракетный корабль

Министерство обороны России сообщило, что в состав Военно-морского флота (ВМФ) был принят малый ракетный корабль «Туча».

«Сегодня в Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22 800», — говорится в сообщении.

Приказом главнокомандующего ВМФ Александра Моисеева «Туча» был зачислен в корабельный состав Каспийской флотилии Черноморского флота.

Корабль был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького. Ходовые испытания проходили на полигонах Каспийского моря.

Глава судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов ранее заявил, что российские малые ракетные корабли новых серий получат больше оружия. По его словам, корабли будут более насыщены вооружением, более отработаны с учетом современных видов боевых действий. Он подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с комментариями от Военно-морского флота России.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года ВМФ РФ намерен получить 12 кораблей и подводных лодок.