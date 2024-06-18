Стало известно количество кораблей, которое хочет получить ВМФ РФ до конца года

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что до конца года российский флот рассчитывает получить 12 подводных лодок и кораблей. Об этом сообщает РИА Новости.

«По планам этого года мы реализуем программу 50 единиц различных кораблей, судов, катеров. Основные из них - это корабли дальней морской зоны первого ранга, в том числе атомные подводные лодки. В этом году мы рассчитываем получить 12 таких единиц», — сказал Моисеев.

Он добавил, что до конца года ВМФ может получить четыре подводные лодки, две атомные, малые ракетные и патрульные корабли.

До этого сообщалось, что многоцелевой корвет «Проворный», который является вторым в серии проекта 20385, спущен на воду в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что корвет проекта 20385 «Проворный» передадут Военно-морскому флоту России в 2025 году. Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет. В декабре 2021 года на строящемся корвете произошел пожар, в результате которого пострадали верхняя палуба, ходовая рубка главного командного поста и интегрированная башенно-мачтовая конструкция.

Ранее РИА Новости сообщало, что адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Санкт-Петербурге.