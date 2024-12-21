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В МО РФ рассказали об ударах по объектам энергетики на Украине

МО РФ: военные ударили по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 147 районах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в соответствующих операциях принимали участие артиллерийские расчеты и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Содействие им оказывали оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил РФ и ракетные войска.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований в 147 районах», — говорится в заявлении.

21 декабря российские бойцы предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) высадиться на левый берег реки Днепр. В силовых структурах рассказали, что формирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) состояло из трех человек. Все они были ликвидированы.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис спрогнозировал скорое завершение боевых действий на Украине.

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