Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минтруда РФ сообщил о повышении единого пособия на ребенка

Котяков: максимальное единое пособие на ребенка составит 17 тысяч рублей в месяц
close
Pixabay

С 2025 года сумма максимального единого пособия будет выше 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ глава Минтруда России Антон Котяков, передает РИА Новости.

По его словам, данная выплата вырастет на 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января следующего года.

Министр также отметил, что каждый третий ребенок в стране получает единое пособие.

В декабре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о введении инициативы «Новогодний семейный бюджет». По его словам, данная мера предполагает разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие.

Ранее депутат Госдумы сравнил семьи, живущие на детские пособия, с паразитами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами