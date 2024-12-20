Глава Минтруда РФ сообщил о повышении единого пособия на ребенка

Котяков: максимальное единое пособие на ребенка составит 17 тысяч рублей в месяц

С 2025 года сумма максимального единого пособия будет выше 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Об этом во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ глава Минтруда России Антон Котяков, передает РИА Новости.

По его словам, данная выплата вырастет на 14,8% за счет роста прожиточного минимума с 1 января следующего года.

Министр также отметил, что каждый третий ребенок в стране получает единое пособие.

В декабре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о введении инициативы «Новогодний семейный бюджет». По его словам, данная мера предполагает разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, а также для одиноких родителей и пенсионеров.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что выплаты в размере прожиточного минимума на третьего и последующего ребенка до трех лет не окажут влияния на существующее единое пособие.

Ранее депутат Госдумы сравнил семьи, живущие на детские пособия, с паразитами.