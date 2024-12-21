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В Казани сработала система оповещения в связи с атакой дронов

Пресс-служба Минниханова: в Казани работает система оповещения из-за атак БПЛА

Сигнал системы оповещения звучит в Казани в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, передает ТАСС.

Население призвали сохранять спокойствие.

«При звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи [зданий], [в] подвалы», — предупредили жителей региона.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что около 7:50 мск в Татарстане сработали системы противовоздушной обороны. В результате они сбили один дрон самолетного типа.

По данным Telegram-канала SHOT, украинский дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Речь идет о жилом комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

Спустя некоторое время второй дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Казани во время эвакуации людей.

Ранее глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников.

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