В Казани сработала система оповещения в связи с атакой дронов

Сигнал системы оповещения звучит в Казани в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова, передает ТАСС.

Население призвали сохранять спокойствие.

«При звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи [зданий], [в] подвалы», — предупредили жителей региона.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что около 7:50 мск в Татарстане сработали системы противовоздушной обороны. В результате они сбили один дрон самолетного типа.

По данным Telegram-канала SHOT, украинский дрон врезался в 37-этажный жилой дом в Казани. Речь идет о жилом комплексе «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы.

Спустя некоторое время второй дрон атаковал жилой многоэтажный дом в Казани во время эвакуации людей.

Ранее глава Татарстана прибыл к месту атаки беспилотников.